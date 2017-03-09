Полтавці заборгували 36 мільйонів “Полтававодоканалу”
На сьогодні заборгованість населення перед КП ПОР “Полтававодоканал” становить майже 36 млн грн. Про це повідомили в КП ПОР “Полтававодоканал”.
Тенденція до зростання заборгованості абонентів за послуги з водопостачання та водовідведення за 2016 рік збільшилася майже на п’ять мільйонів гривень.
Недоотримання коштів через неповну та несвоєчасну оплату жителями за послуги водопостачання та водовідведення, ставить під загрозу спроможність підприємства своєчасно оплачувати роботу співробітників, забезпечувати виробничі процеси, зокрема, оперативно ліквідовувати аварійні ситуації, усувати засмічення каналізації. Дефіцит коштів створює перешкоду для подальшого розвитку підприємства.
Тому полтавців просять вчасно сплачувати за послуги.
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