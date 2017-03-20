2017 03 20 21:21:55

Полтавці просять владу встановити новий ігровий майданчик



Жителі вул. Сортувальна 21просять Міську раду допомогти дітям, які проживають у районі “Новобудова” з дитячим майданчиком.

Відповідна петиція з’явилася на сайті міської ради.

«На дитячий майданчик приходять матусі з дітками з усього мікрорайону, а це багато багатоповерхівок та приватні сектори. Нині на майданчику знаходяться “відремонтовані” дві гойдалки 30-ти річної давнини та одна гірка, яку ремонтували. А ще зламані дві гойдалки.», – йдеться в повідомленні. Нині петиція зібрала 33 підписи з 250 необхідних.