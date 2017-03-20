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Полтавщина, Суспільство



2017 03 20 21:21:55

Полтавці  просять владу встановити новий ігровий майданчик

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Жителі вул. Сортувальна 21просять Міську раду  допомогти дітям, які проживають у районі “Новобудова” з дитячим майданчиком.

Відповідна петиція з’явилася на сайті міської ради.

«На дитячий майданчик приходять матусі з дітками з усього мікрорайону, а це багато багатоповерхівок та приватні сектори. Нині на майданчику знаходяться “відремонтовані” дві гойдалки 30-ти річної давнини та одна гірка,  яку ремонтували. А ще зламані  дві гойдалки.», – йдеться в повідомленні. Нині петиція зібрала 33 підписи з 250 необхідних.

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