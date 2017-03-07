2017 03 07 17:51:01

Полтавці просять владу встановити на зупинках смітники

На сайті Полтавської міської ради з’явилося звернення про облаштування зупинок громадського транспорту смітниками.

Автор звернення Павло Карімов. Він пропонує облаштувати всі зупинки громадського транспорту смітниками по обидва боки. Це дасть можливість хоча б частково побороти такі проблеми як “літаючі білетики” і “недопалки під ногами

Нтні петиція набрала 4 підписи з 250 необхідних.