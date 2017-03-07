Полтавці просять владу встановити на зупинках смітники
На сайті Полтавської міської ради з’явилося звернення про облаштування зупинок громадського транспорту смітниками.
Автор звернення Павло Карімов. Він пропонує облаштувати всі зупинки громадського транспорту смітниками по обидва боки. Це дасть можливість хоча б частково побороти такі проблеми як “літаючі білетики” і “недопалки під ногами
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