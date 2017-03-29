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Суспільство



2017 03 29 22:48:05

Полтавці просять владу відремонтувати підземні переходи

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Благоустрою та ремонту потребують міські підземні переходи.

Відповідна петиція з’явилася на сайті Полтавської міської ради. Автор звернення просить відремонтувати сходи, пофарбувати стіни та забезпечити постійне освітлення переходів. А також звернути увагу на  зручне пересування переходами інвалідів-візочників,  інвалідів по зору та мам з дитячими візочками.

«Просимо комісією з представників міської ради профільного управління та громадськості провести огляд підземних переходів та виявити ті недоліки, які необхідно усунути», – йдеться в повідомленні.

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