Полтавці просять владу відремонтувати підземні переходи
Благоустрою та ремонту потребують міські підземні переходи.
Відповідна петиція з’явилася на сайті Полтавської міської ради. Автор звернення просить відремонтувати сходи, пофарбувати стіни та забезпечити постійне освітлення переходів. А також звернути увагу на зручне пересування переходами інвалідів-візочників, інвалідів по зору та мам з дитячими візочками.
«Просимо комісією з представників міської ради профільного управління та громадськості провести огляд підземних переходів та виявити ті недоліки, які необхідно усунути», – йдеться в повідомленні.
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