Полтавці просять організувати безкоштовний пункт збору ртутних ламп
Полтавці просять організувати безкоштовний пункт приймання ламп, що містять ртуть .
Відповідна петиція з’явилася на сайті Полтавської міської ради.
Автор звернення Наталія Суржина.
Автор петиції зазначив, що відпрацьовані лампи які містять ртуть підлягають спеціальній утилізації – їх не можна викидати в контейнери для сміття.
Однак навіть усвідомлюючи важливість правильної утилізації люмінісцентних ламп мешканці України нерідко відчувають труднощі оскільки на сьогодні в державі фактично відсутня система пунктів збору таких ламп від населення.
«Прошу вирішити це питання для нашого міста щоб його екологічний стан в майбутньому не став для нас загрозою», – йдеться в повідомленні. За п’ять днів петиція зібрала 132 зверненя з 250 необхідних.
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