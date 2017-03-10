2017 03 10 21:41:37

Полтавці просять організувати безкоштовний пункт збору ртутних ламп

Полтавці просять організувати безкоштовний пункт приймання ламп, що містять ртуть .

Відповідна петиція з’явилася на сайті Полтавської міської ради.

Автор звернення Наталія Суржина.

Автор петиції зазначив, що відпрацьовані лампи які містять ртуть підлягають спеціальній утилізації – їх не можна викидати в контейнери для сміття.

Однак навіть усвідомлюючи важливість правильної утилізації люмінісцентних ламп мешканці України нерідко відчувають труднощі оскільки на сьогодні в державі фактично відсутня система пунктів збору таких ламп від населення.

«Прошу вирішити це питання для нашого міста щоб його екологічний стан в майбутньому не став для нас загрозою», – йдеться в повідомленні. За п’ять днів петиція зібрала 132 зверненя з 250 необхідних.