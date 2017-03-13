2017 03 13 20:04:35

Полтавці просять облаштувати в місті штучне футбольне міні-поле

Створити міні-футбольне поля з штучним покриттям та огорожею на місті існуючого з ґрунтовим покриттям в мікрорайоні Сади-1 просять місцеву владу полтавці.

Відповідна петиція з’явилася на сайті міської ради.

«Я мешкаю по вулиці Героїв Сталінграду .буд. 14 і між будинком і котельною є старе футбольне поле де залишились тільки ворота молодь інколи грає на ньому але там постійно багнюка і калюжі. Невже не можна виділити кошти і побудувати майданчик з штучним покриттям і огорожею», – йдеться в повідомленні.

За день петицію підписала 1 людина з 250.