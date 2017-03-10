2017 03 10 15:59:09

Полтавці перекривали трасу Київ – Харків – Довжанський

Сьогодні, до чергової частини Лубенського відділу надійшло повідомлення, що на 170-му кілометрі автошляху Київ – Харків – Довжанський люди ходять по пішохідному переходу.

Поблизу с. Карпилівка Лубенського району близько 50 осіб (мешканці Оржицького району) обмежували рух автотранспорту. Громадськість вимагала припинити роботу протруювального цеху одного із заводів в селі Лазірки.

На даний час рух транспорту повністю відновлений. Працівники поліції здійснювали охорону громадського порядку та провели з мітингуючими профілактичну роботу.