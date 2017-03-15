2017 03 15 10:30:15

Полтавці отримали перемогу на чемпіонаті “ROBOfirst – більше ніж роботи”

Днями понад 1000 дітей з різних куточків України з’їхалися до Києва на Всеукраїнський чемпіонат «ROBOfirst – більше ніж роботи».

«Пліч-о-пліч з тваринами» – саме такою була тема цьогорічних змагань. Учасники фестивалю готували проект, що міг би покращити співпрацю людини і тварин або створити інноваційне рішення взаємодії людей з тваринами.