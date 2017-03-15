Полтавці отримали перемогу на чемпіонаті “ROBOfirst – більше ніж роботи”
Днями понад 1000 дітей з різних куточків України з’їхалися до Києва на Всеукраїнський чемпіонат «ROBOfirst – більше ніж роботи».
«Пліч-о-пліч з тваринами» – саме такою була тема цьогорічних змагань. Учасники фестивалю готували проект, що міг би покращити співпрацю людини і тварин або створити інноваційне рішення взаємодії людей з тваринами.
Команда «PRIME ROBOTICS» розробила проект ISKRA. Учні з наборів LEGO EV3 Education створили міцного універсального здатного до виконання найрізноманітніших завдань робота, який уже при першому випробуванні набрав 100 балів.«PRIME ROBOTICS» з Горішніх Плавнів завоювала І місце у номінації «Механічний дизайн» серед 53 команд, повідомляють на сайті Горішньоплавнівської міської ради.
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