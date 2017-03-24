Полтавці отримали компенсацію за знищених тварин з АЧС
У 2017 році в області зареєстровано 10 неблагополучних пунктів щодо захворювання на африканську чуму свиней (АЧС).
Зокрема, 3 пункти у Великобагачанському районі (с. Попове, с. Якимове, с. В. Багачка), 2 – у Чутівському (смт. Чутове, с. Щасливе), по одному у Карлівському, Котелевському, Шишацькому, Лубенському районах та м. Лубни. На даний час з десяти неблагополучних пунктів карантин триває в шістьох.
Цього року з місцевих бюджетів сільських та районних рад проведена виплата компенсацій на суму 452 960 грн. У березні в сільських радах буде завершено виплату компенсацій на суму 171 253 грн. Середня ціна компенсації за 1 кг живої ваги вилучених свиней складає 28 грн. Про це йдеться у повідомленні на сайті Полтавської ОДА.
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