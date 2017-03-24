2017 03 24 11:24:55

Полтавці отримали компенсацію за знищених тварин з АЧС

У 2017 році в області зареєстровано 10 неблагополучних пунктів щодо захворювання на африканську чуму свиней (АЧС). У 2017 році в області зареєстровано 10 неблагополучних пунктів щодо захворювання на африканську чуму свиней (АЧС).

Зокрема, 3 пункти у Великобагачанському районі (с. Попове, с. Якимове, с. В. Багачка), 2 – у Чутівському (смт. Чутове, с. Щасливе), по одному у Карлівському, Котелевському, Шишацькому, Лубенському районах та м. Лубни. На даний час з десяти неблагополучних пунктів карантин триває в шістьох.

Цього року з місцевих бюджетів сільських та районних рад проведена виплата компенсацій на суму 452 960 грн. У березні в сільських радах буде завершено виплату компенсацій на суму 171 253 грн. Середня ціна компенсації за 1 кг живої ваги вилучених свиней складає 28 грн. Про це йдеться у повідомленні на сайті Полтавської ОДА.