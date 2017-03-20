Полтавці можуть протестувати нові правила дорожнього руху

Нові екзаменаційні білети за правилами дорожнього руху обговорюють і в Полтаві.
Зокрема тести випробувала Юлія Кравченко водій з десятирічним стажем та поділилася своїми враженнями. Осилила їх з третього разу.
«Мені сподобалося, що питання всі дуже логічні. Тобто не треба шукати якогось підступу. Раніше правили, коли я здавала, ми в усіх запитання шукали якийсь підступ. Тепер тут більше звернули уваги на практичну частину», – сказала Юлія.
Громадські обговорення правил триватимуть до кінця березня. Нові екзаменаційні білети запровадять за три місяці.
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