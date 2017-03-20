2017 03 20 20:58:33

Полтавці можуть протестувати нові правила дорожнього руху

У рамках реформування сервісних центрів МВС впровадять нові стандарти складання іспитів для отримання посвідчення водія.

Протестувати нові білети з правил дорожнього руху та внести свої зауваження можуть всі охочі. Для цього потрібно зайти на офіційний сайт Головного сервісного центру, обрати відповідну категорію та перевірити свої знання. На 20 запитань потрібно відповісти за 20 хв.

Нові екзаменаційні білети за правилами дорожнього руху обговорюють і в Полтаві.

Зокрема тести випробувала Юлія Кравченко водій з десятирічним стажем та поділилася своїми враженнями. Осилила їх з третього разу.

«Мені сподобалося, що питання всі дуже логічні. Тобто не треба шукати якогось підступу. Раніше правили, коли я здавала, ми в усіх запитання шукали якийсь підступ. Тепер тут більше звернули уваги на практичну частину», – сказала Юлія.

Громадські обговорення правил триватимуть до кінця березня. Нові екзаменаційні білети запровадять за три місяці.