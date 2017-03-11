2017 03 11 12:24:04

Полтавський чорнобилець отримав платіжку на 12 тис. грн

Семья пільговика-чорнобильця в Диканьці отримала за січень платіжку в 12 тис. грн. за обігрів 3-кімнатної квартири.

Чоловік – чорнобилець, користується пільгою, з урахуванням якої за опалення йому доведеться заплатити “всього” 9 тис. грн. Рахунок на кілька сотень гривень менше прислали і сусідам, де встановлено автономне опалення, і вони за січень сплатили 700 грн.

Керівництво місцевого комунального підприємства обуреним мешканцям пояснило, що весь квартал обслуговує котельня, яка обігріває всього 12 квартир.

Решта квартир – на автономному опаленні. Незважаючи на те, що послугами котельні користується лише мала частина жителів, витрати меншими не стають, так як в платіжки закладені і зарплати працівників котельні.

Від послуг котельні відмовиляються й надалі, і якщо проблему найближчим часом не вирішать – суми в квитанціях можуть стагуть ще більше.

Мешканець вже давно просить місцеву владу встановити в його квартирі автономне опалення. Йому, як пільговику, це зроблять безкоштовно, і в селищній раді згодні провести відповідне переобладнання, повідомляє “Сегодня”.