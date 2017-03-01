2017 03 01 15:39:03

Полтавську малечу запрошують на тренінг “Незнайомець-СТОП”

т ренінг для дітей «Незнайомець-СТОП!». До участі запрошують дітлахів віком від 5 до 7 років. Його основна мета, аби малеча змогла на практиці потренуватися правильно реагувати на тривожні ситуації. 4 березня у Полтаві відбудеться

У програмі заплановані такі теми обговорення: “Обережність і правила поведінки з незнайомцями на вулиці”, “Чи можна відрізнити небезпечного незнайомця від доброго?”, “Світлофор довіри”, “Що робити, коли до тебе звертається незнайомець? (3 важливих кроки)”, “Хитрощі злих незнайомців” та “Якщо незнайомець підійшов до твого друга…”. Тривалість тренінгу – 1 година.

Як зазначають організатори, найголовніше це те, що учасники на практиці потренуються як поводитися в разі небезпеки, а отже, дійсно запам’ятають необхідні слова та алгоритм дій, щоб захистити себе від неприємної ситуації.



“Рекомендується і вітається безкоштовна участь батьків в якості спостерігачів. Ви побачите та почуєте, що насправді думає Ваша дитина про безпеку, зрозумієте, про що потрібно говорити частіше і на що звернути увагу”, – зазначають організатори.



Тренінг проводить консультант з дитячої безпеки, психолог та мама Вікторія Сідненко.



Місце проведення тренінгу: вул. Гоголя 7, офіс 203. Для довідок телефонуйте: (066) 541-51-46.