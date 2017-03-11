2017 03 11 08:46:58

Полтавському гвалтівнику та вбивці оголосили вирок

Апеляційний суд Полтавської області не знайшов підстав для зміни чи скасування вироку Полтавського районного суду щодо жителя Чутівського району Анатолія Марюхи, залишивши апеляційну скаргу його захисника без задоволення.

Таким чином рішення суду першої інстанції, згідно з яким вищезгаданого громадянина визнано винним за п.10 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, поєднане із зґвалтуванням), ч. 4 ст. 152 (зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки) КК України та засуджено до 14 років і 6 місяців позбавлення волі, набрало законної сили.

Про це повідомив прокурор відділу ювенальної юстиції прокуратури області Володимир Євсік, який підтримував обвинувачення в суді.

Нагадаємо, у лютому 2015 року після відпочинку в кафе на той час неповнолітній житель Чутівського району А. Марюха зґвалтував, а потім убив молоду дівчину. Понад рік він переховувався від органів слідства в Російській Федерації.

У лютому 2016 року Генеральна прокуратура Російської Федерації задовольнила запит Генеральної прокуратури України про видачу (екстрадицію) вищезгаданої особи для притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокуратурі Полтавщини було доручено організувати етапування хлопця із Рязанської області.

У травні 2016 року жителя Чутівського району доставили до Полтавської установи виконання покарань № 23 управління Державної пенітенціарної служби України в області.

Під час досудового розслідування кримінального провадження та судового розгляду обвинувального акта він перебував під вартою.

Оскільки підсудний вчинив злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, за клопотанням прокуратури справа розглядалася у закритому судовому засіданні.