2017 03 08 09:52:53

Волонтери “Полтавського батальйону небайдужих” назбирали кошти на медичні потреби дітей

“Дякуючи полтавцям та гостям міста, у будиночку святого Миколая були зібрані кошти на облаштування дитячої кімнати у Центрі реабілітації учасників АТО, придбано крісло-гойдалку для перинатального центру, діатермокоагулятор для дитячої міської лікарні”, – сказано у повідомленні волонтерів.

Тепер маленьких полтавців оперуватимуть майже безкровно. Сучасний медичний ніж для хірургічного відділення дитячої міської лікарні придбали волонтери «Команди небайдужих». Цей пристрій дозволить оперувати дітей з мінімальним травматизмом:

Нагадуємо, що Будиночок святого Миколая чекає гостей у будні дні з 11 до 19 години, у вихідні та святкові дні з 10 до 19 години.