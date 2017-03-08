Волонтери “Полтавського батальйону небайдужих” назбирали кошти на медичні потреби дітей
“Дякуючи полтавцям та гостям міста, у будиночку святого Миколая були зібрані кошти на облаштування дитячої кімнати у Центрі реабілітації учасників АТО, придбано крісло-гойдалку для перинатального центру, діатермокоагулятор для дитячої міської лікарні”, – сказано у повідомленні волонтерів.
Тепер маленьких полтавців оперуватимуть майже безкровно. Сучасний медичний ніж для хірургічного відділення дитячої міської лікарні придбали волонтери «Команди небайдужих». Цей пристрій дозволить оперувати дітей з мінімальним травматизмом:
Нагадуємо, що Будиночок святого Миколая чекає гостей у будні дні з 11 до 19 години, у вихідні та святкові дні з 10 до 19 години.
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