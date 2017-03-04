Рятувальники ГУ ДСНС України у Полтавській області знешкодили майже три десятки різних снарядів, виявлених поблизу с.Лутовинівка Козельщинского району.
Рятувальники ГУ ДСНС України у Полтавській області виявили 26 вибухонебезпечних предметів поблизу с.Лутовинівка Козельщинського району. Загалом 3 артснаряди калібру 45 мм, 17 реактивних снарядів 132 мм та 6 підривників часів минулих війн. Всі вони були знешкоджені на спеціальному майданчику.
– Боєприпаси становили небезпеку як для населення, так і для залізничної дороги, яка проходить поруч. Небезпечне поводження з припасами могло призвеси до детонації, розряд осколків міг складати до 800 метрів, – зазначив Володимир Вінник, начальник групи піротехнічних робіт АРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області:
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