2017 03 04 13:19:20

Полтавські рятувальники знешкодили 26 снарядів

Рятувальники ГУ ДСНС України у Полтавській області знешкодили майже три десятки різних снарядів, виявлених поблизу с.Лутовинівка Козельщинского району.

Рятувальники ГУ ДСНС України у Полтавській області виявили 26 вибухонебезпечних предметів поблизу с.Лутовинівка Козельщинського району. Загалом 3 артснаряди калібру 45 мм, 17 реактивних снарядів 132 мм та 6 підривників часів минулих війн. Всі вони були знешкоджені на спеціальному майданчику.

– Боєприпаси становили небезпеку як для населення, так і для залізничної дороги, яка проходить поруч. Небезпечне поводження з припасами могло призвеси до детонації, розряд осколків міг складати до 800 метрів, – зазначив Володимир Вінник, начальник групи піротехнічних робіт АРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області: