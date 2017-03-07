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Полтавщина, Суспільство



2017 03 07 17:00:25

Полтавські рятувальники привітали жінок – колег з Міжнародним днем

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Сьогодні, в фойє Головного управління ДСНС України у Полтавській області офіцери Служби порятунку «101» привітали жінок, які працюють пліч-о-пліч із ними та відповідають за важливі ділянки роботи. Про це повідомили в ДСНС Полтавської області.

Чоловіки пишаються своїми чарівними колегами та намагаються завжди їх підтримувати. У цей день на жінок чекає ще багато приємних подарунків та сюрпризів.

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