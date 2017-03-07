2017 03 07 17:00:25

Полтавські рятувальники привітали жінок – колег з Міжнародним днем

ДСНС Полтавської області. Сьогодні, в фойє Головного управління ДСНС України у Полтавській області офіцери Служби порятунку «101» привітали жінок, які працюють пліч-о-пліч із ними та відповідають за важливі ділянки роботи. Про це повідомили в

Чоловіки пишаються своїми чарівними колегами та намагаються завжди їх підтримувати. У цей день на жінок чекає ще багато приємних подарунків та сюрпризів.