Полтавські податківці розповіли про зміни в обліку та реєстрації платників податків та зборів

20 березня 2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2016 № 1125 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість» (далі – Наказ № 1125), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.01.2017 за № 42/29910, який вніс зміни до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 № 462) (далі – Наказ № 1588), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300, та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130 (далі – Наказ № 1130), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за № 1456/26233.

Зокрема, Наказом № 1125:

– визнано, такою, що втратила чинність, довідка про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП), що видавалась контролюючим органом. Для платників податків, яким законом установлені особливості їх державної реєстрації та відомості щодо яких не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, запроваджується нова довідка про взяття на облік (форма № 34-ОПП);

– викладено у новій редакції форму реєстраційної заяви платника податку на додану вартість (форма № 1-ПДВ).

З оновленими текстами Наказів №№ 1588 та 1130 можна ознайомитись

скориставшись розділом «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступно го інформаційно-дов ідкового ресурсу (http://zir.sfs.gov.ua).

ГУ ДФС у Полтавській області