2017 03 06 19:52:27

Полтавські медики оглянули дітей Чорнухинщини

У КЗ «Чорнухинська центральна районна лікарня», КЗ «Чорнухинський центр первинної медико-санітарної допомоги» працювала виїзна бригада, до складу якої входили фахівці Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні та Полтавської міської дитячої клінічної лікарні, на чолі з лікарем-ендокринологом Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні Світланою Писаренко.

Про це повідомили в прес-службі Чорнухинської РДА.

Протягом дня бригада із семи фахівців оглянула 206 дітей, які проживають як у селищі, так і в селах Чорнухинського району.