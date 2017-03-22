2017 03 22 15:35:13

Полтавські спортсмени здобули перемогу на міжнародному турнірі з кіокушин-карате

П’ятеро полтавців вибороли призові місцяна міжнародному турнірі з кіокушин-карате, що відбувся у польському місті Вадовіце.

Про це повідомив заступник голови Полтавської ОДА Роман Товстий на свої сторінці у Фейсбук.

Він зазнчив, що Олександр Іванов, Владислав Франчук та Андрій Коршенко привезли «золото», а Сергій Коршенко й Олександр Лень – «срібло».

Товстий привітав спортменів із перемогою, та подякував їхньому тренеру Дмитру Боклащуку.

“Вітаю юних спортсменів із високим результатом та дякую їхньому тренеру Дмитру Боклащуку за висококласну підготовку вихованців”, – написав він.