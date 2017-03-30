Полтавські активісти підпалили незаконні МАФИ (ВІДЕО)

Неподалік зупинки 23 вересня зібралися близько 50 активістів, які виступають проти будівництва МАФів поблизу «Універсаму». Активісти зруйнуювали конструкції, які нещодавно відновили забудівельники. Після чого рештки зруйнованого паркану підпалили.
Нагадаємо, вперше огорожу знесли минулої п’ятниці. Але на наступний день будівництво на пішоходій зоні відновили. Сьогодні будмайданчик перевірив інспектор Державної архітектурної будівельної інспекції Валентин Діденко. Він встановив, що на будівництві фундамент залитий без дозволу. Інспектор склав акт про порушення. Про це повідомили в ТРК “Лтава”.
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