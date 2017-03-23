2017 03 23 17:15:37

Полтавська ОДА звернеться до обласної ради з пропозицією дофінансувати реставрацію філармонії

Сьогодні відбулася робоча нарада у будівлі Полтавської обласної філармонії. Її мета — визначити напрями подальшої роботи на об’єкті.

Нарада пройшла під керівництво голови Полтавської ОДА Валерія Головка. Участь у ній також взяли начальник Управління капітального будівництва Тимофій Голбан, начальник Управління культури Геннадій Фасій, представники підрядника та керівництво філармонії.

Наразі доступні 10 млн грн на початок і продовження робіт з реконструкції філармонії. Учасники наради вирішили винести пропозицію депутатам облради збільшити фінансування філармонії ще на 10 млн грн за рахунок перевиконання обласного бюджету.

Крім того, представники ОДА домовилися з будівельниками скорегувати план і хід робіт. Валерій Головко запропонував провести спочатку зовнішні роботи, а вже в осінній період перейти до внутрішніх:

— Потрібно спочатку зробити загальнобудівель ні та зовнішні роботи. А на наступний рік — перейдемо до технічного оснащення проекту.

Також Валерій Головко дав доручення розрахувати вартість крісел глядацького залу, сцени та спеціального екрану для неї. Він наголосив на тому, що сцена — це серце закладу. І тому всі роботи мають бути виконані максимально якісно.

Всі учасники наради позитивно оцінюють хід виконання робіт. Представники підрядника дослухаються до зауважень та оперативно їх виконують. Реставрацію планують завершити у наступному році.

— Роботи йдуть за графіком, доволі якісно. Є певні зауваження, але вони виникають у зв’язку з виробничими процесами. Будівля дуже стара, з’являється багато додаткових робіт. Вони потребують виготовлення проектної документації та проведення її експертизи, — розповів начальник Управління капітального будівництва Тимофій Голбан.

За ходом виконання робіт з реконструкції Полтавської обласної філармонії та на інших об’єктах можна слідкувати на порталі «Будуємо прозоро!» (http://zabudova. pl.ua/). Нагадаємо, що нещодавно окрім забудов, підконтрольних Управлінню капітального будівництва, на сайті з’явилися і об’єкти районного значення.

Прес-служба Полтавської ОДА