Полтавська ОДА звернеться до обласної ради з пропозицією дофінансувати реставрацію філармонії
Сьогодні відбулася робоча нарада у будівлі Полтавської обласної філармонії. Її мета — визначити напрями подальшої роботи на об’єкті.
Нарада пройшла під керівництво голови Полтавської ОДА Валерія Головка. Участь у ній також взяли начальник Управління капітального будівництва Тимофій Голбан, начальник Управління культури Геннадій Фасій, представники підрядника та керівництво філармонії.
Наразі доступні 10 млн грн на початок і продовження робіт з реконструкції філармонії. Учасники наради вирішили винести пропозицію депутатам облради збільшити фінансування філармонії ще на 10 млн грн за рахунок перевиконання обласного бюджету.
Крім того, представники ОДА домовилися з будівельниками скорегувати план і хід робіт. Валерій Головко запропонував провести спочатку зовнішні роботи, а вже в осінній період перейти до внутрішніх:
— Потрібно спочатку зробити загальнобудівельні та зовнішні роботи. А на наступний рік — перейдемо до технічного оснащення проекту.
Також Валерій Головко дав доручення розрахувати вартість крісел глядацького залу, сцени та спеціального екрану для неї. Він наголосив на тому, що сцена — це серце закладу. І тому всі роботи мають бути виконані максимально якісно.
Всі учасники наради позитивно оцінюють хід виконання робіт. Представники підрядника дослухаються до зауважень та оперативно їх виконують. Реставрацію планують завершити у наступному році.
— Роботи йдуть за графіком, доволі якісно. Є певні зауваження, але вони виникають у зв’язку з виробничими процесами. Будівля дуже стара, з’являється багато додаткових робіт. Вони потребують виготовлення проектної документації та проведення її експертизи, — розповів начальник Управління капітального будівництва Тимофій Голбан.
За ходом виконання робіт з реконструкції Полтавської обласної філармонії та на інших об’єктах можна слідкувати на порталі «Будуємо прозоро!» (http://zabudova.pl.ua/). Нагадаємо, що нещодавно окрім забудов, підконтрольних Управлінню капітального будівництва, на сайті з’явилися і об’єкти районного значення.
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