2017 03 16 15:55:44

Полтавська область є рекордсменом з реалізації молока

У лютому 2017 року Полтавська область продала найбільшу кількість молока – 107.5 тис.тон (9.14%). Про це свідчать дані інформаційно-аналітичного порталу Info-light.

На другому місці Вінницька область, яка за минулий місяць продала 105.6 тис. тон (8.98%) та на третьому – Черкаська область, обсяг реалізації молока склав 71.9 тис. тон (6.11%).

Найнижчі показники продажу молока зафіксовано у Луганській області – 15.3 тис. тон (1.3%), Донецькій – 24.3 тис.тон (2.07%) та Чернівецькій – 28.1 тис. тон (2.39%) областях.

Вказано, що в більшості областей України обсяг реалізації молока становить від 50 – 70 тис. тон (5.5 – 6%).