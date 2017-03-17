2017 03 17 16:43:56

Полтавська бібліотека ім. І.П. Котляревського запрошує на вечір поетичного настрою за творчістю Галини Кирпи

21 березня о 13-00 відділ соціокультурної діяльності Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І.П. Котляревського (вул. Небесної Сотні, 17) запрошує на вечір поетичного настрою за творчістю Галини Кирпи (2 пов. кімн. 213 «літературна вітальня»). Автори заходу прагнуть зробити не суху літературознавчу лекцію, а вечір відпочинку, на якому головним героєм стане Поезія.

Пані Галина – українська поетеса, прозаїк, перекладач, літературний редактор. Член Національної спілки письменників України (1986). Авторка віршів і прози для дітей і дорослих.

У широких літературних колах відома передусім як перекладач.

Перекладає з білоруської, данської, німецької, норвезької та шведської мов. Більшість творів сучасних скандинавських письменників вийшло в Україні у її перекладах.

Попри значний внесок в сучасну українську літературу, залишається маловідомою широкому загалу, адже вважає себе насамперед перекладачем, а потім літератором: «Якщо перекладачі писатимуть романи, хто перекладатиме?» (Галина Кирпа). В одному з інтерв’ю пані Галина зазначила: «Не люблю роздуті імена. Мене ваблять до співпраці люди, які нічого спеціально не роблять для своєї популярності – тільки пишуть хороші книжки».

Автор поетичних збірок «День народження грому» (1984), «Гостини» (1986), «Цвіт королевий» (1988), «Ковток тиші» (1999), «Слон мандрує до мами» (2001), «Профіль вечора» (2013), збірок ліричних новел «Катруся з роду Чимчиків» (1992) та «Будинок старий, як світ»(1999), віршів та оповідань у книзі «Чарівний вузлик» (2000), народознавчої книжки для дітей «Забавлянки мами Мар’янки» (1992, у співавторстві), «Ну й гарно все придумав Бог» (2003, видання отримало Грамоту Президента Форуму видавців у Львові), книжки вибраного для дітей «Місяць у колисці» (2012), книжки-білінгви «Скільки? / How many?» (2014), оповідання «Мій тато став зіркою» (2015), повісті «Тринадцятий місяць у році» (2016).

Також Галина Кирпа є автором шкільних читанок «Ластівка», «Біла хата», «Писанка», «Зелена неділя», «Короткого біографічного довідника» авторів цих читанок (під спільним псевдонімом Оксана Верес — разом із Дмитром Чередниченком), посібника з етики для початкової школи «Андрійкова книжка» (для 1, 2 кл. — 1992, для 3 кл. — 1993, для 4 кл. — 1996; у співавторстві), тритомної читанки-хрестоматії для дошкільнят «Український садочок» (спільно з Дмитром Чередниченком), хрестоматії школяра «Про маму» (2001), антології поезії української діаспори «Листок з вирію» (спільно з Дмитром Чередниченком — 2001, 2002), хрестоматії світової літератури для початкової школи «Світ від А до Я» у трьох томах (2007).

Має такі літературні нагороди:

Премія імені Івана Огієнка 1996 р.

Премія «Світлослов» 2005 р.

Премія імені Максима Рильського 2007 р.

Премія «Кришталевий птах» 2011 р.

Твори Галини Кирпи перекладено албанською, англійською, білоруською, польською, російською та французькою мовами. Друкувалася в Польщі, Білорусі, Чехії, Словаччині, Канаді, США.

Автор статей: про шведських письменників — Сару Лідман «Мистецьке кредо — правда» (у виданні «Острів. Я і мій син», «Дніпро», 1984, переклад Ольги Сенюк); — Авґуста Стріндберґа «Поет і сумління епохи» (у виданні «Червона кімната», «Фоліо», 2009, переклад Ольги Сенюк); — про Віктора Близнеця, Миколу Вінграновського, Ольгу Сенюк (у газеті «Слово Просвіти»); — про Наталку Поклад, Людмилу Задорожну, Ольгу Мак, Лесю Храпливу (у журналі «Наше життя», США) та ін.

За матеріалами з Вікіпедії

Юлія Крамарєва