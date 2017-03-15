2017 03 15 11:12:09

Полтавщина посіла друге місце в Україні за роботою ОДА та безпекою і четверте — за соціально-економічним розвитком

9 березня у Києві презентували результати комплексних досліджень по розрахунку індексів демократичного розвитку кожної області та України в цілому (http://pfirs.org/component/k2/item/376-376.html). Полтавська область у цьому рейтингу отримала восьме місце.

До дослідження залучили понад 1050 експертів, які проаналізували 100 джерел вторинної інформації та сотні регіональних джерел. Оцінка проводилась за 5-бальною шкалою. Загальний індекс визначався як середній індекс по окремих 10-ти блоках.

У цілому по Україні індекс — 3,05 за 5-бальною шкалою і це означає, що всі області відносяться до однієї так званої групи «змішаний або перехідний тип», ознаками якого є нестабільність демократичних інститутів, істотні проблеми в сфері захисту політичних прав і громадянських свобод.

Згідно даних, перше місце отримала Івано-Франківська область (3,48), друге — Тернопільська (3,42), третє — Хмельницька (3,40).

Полтавщина опинилася на восьмому місці з результатом у 3,18 балів з 5. Варто відзначити, що за категоріями «Робота місцевих державних адміністрацій» та «Безпека. Органи правопорядку» наша область посіла другі місця. За станом ЗМІ Полтавська область — третя, а за соціально-економічним розвитком — четверта. Політична активність на Полтавщині згідно оцінки експертів отримала шосте місце, а децентралізація та діяльність органів місцевого самоврядування — сьоме.

Дослідження проведено в рамах проекту «Сприяння реформам та розвиток підзвітності в регіонах України». Його виконавці — ГО «Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень» (Чернігів) у співпраці з Асоціацією регіональних аналітичних центрів за підтримки National Endowment for Democracy (NED).

До проекту залучалися представники Асоціації регіональних аналітичних центрів (АРАЦ), а методологію розробили експерти Центру політико-правових реформ.

Робота проводилася з листопаду 2016 року по січень 2017 року в 24 областях України за виключенням тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей.

В основі — експертне опитування, яке доповнювалося та доопрацьовувалося на підставі числових даних, аналізу національних та регіональних джерел даних (аналітичні доповіді, результати соціологічних досліджень, експертні висновки, статистичні дані).

Це перша спроба оцінити рівень демократії не на національному рівні, а на регіональному.

Прес-служба Полтавської ОДА