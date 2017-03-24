2017 03 24 14:02:20

“Полтавщина посідає третє місце за кількістю переселенців, ми надаємо їм комплексну допомогу”, – Олег Пругло (ФОТО)

У Полтавській ОДА підбили підсумки реалізації проекту “Забезпечення дотримання прав ВПО у Полтавській області”. Проект реалізовувався БО “Світло надії” з жовтня 2016 року по березень 2017 за фінансової підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.

У заході взяли участь перший заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації Олег Пругло, директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області Олександр Черчатий, представники БО “Світло надії”.

“За період реалізації проекту інформаційно – консультаційну допомогу отримали близько 500 осіб. Питання, з якими звертаються ВПО у 2017 році та у 2014 – 2015, – докорінно відрізняються. Якщо спочатку цю цільову групу цікавили питання отримання довідки ВПО, соціальних виплат, то нині вони стосуються боргових стягнень, продажу нерухомого майна, роз`яснення питань, що потраплють у правову колізію, в тому числі – питання оформлення розлучення, стягнення аліментів тощо”, – зазначила керівник юридичної служби БО “Світло надії Оксана Мізик.

Проект проходив у трьох містах області: Полтава, Миргород та Горішні Плавні на постійній основі працювали 3 юристи, які надавали інформаційну, консультативну, роз`яснювальну допомогу, доповнила Мізик.

“В минулі роки з ВПО ми працювали виключно в питаннях надання первинної правової допомоги. Ми зустрічалися з людьми, надавали їм роз`яснення. І відчували, що проблем значно більше. Вони часто могли вирішуватися тільки на судовому засіданні. Минулоріч уряд пішов нам на зустріч, та в закон було внесено зміни. З 5 січня 2017 року, завдяки змінам у чинному законодавстві, ВПО стали окремо визначеною категорією осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги”, – повідомив директор регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області Олександр Черчатий.

“Підсумовуючи результати проекту, можна зазначити, що питання ВПО залишається досить актуальним для області, яка є третьою за кількістю переселенців – близько 30 тис. осіб. Завдяки налагодженій співпраці органів влади та НУО, механізму перенаправлення ВПО та об`єднанню зусиль громад Полтавщини вдаєтся надавати комплексну допомогу цій ціловій групі”, – підсумував перший заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації Олег Пругло.