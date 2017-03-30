Полтавщина отримала субвенцію для виплати соціальної допомоги
В області провели виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової допомоги на дітей та допомоги по догляду за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу за березень.
На обліку в органах соціального захисту населення перебуває 135,4 тис одержувачів зазначених видів виплат.
Для здійснення виплати вказаних допомог за березень районними управліннями соціального захисту населення зареєстровані фінансові зобов’язання в органах державної казначейської служби на загальну суму 138,3 млн грн.
6 та 20 березня в область надійшла субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для проведення виплати допомоги в повному обсязі.
Виплати проводять установи поштового зв’язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.
Вказані види державної допомоги виплачуються відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002р. № 256.
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