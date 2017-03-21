2017 03 21 12:03:38

Полтавщина є лідером у розвитку проекту “Безбар`єрна Україна” (ФОТО)

У Полтавській ОДА провели семінар у рамках проекту «Безбар`єрна Україна». Це програма для «Створення в Україні безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення».

«У багатьох країнах світу люди з інвалідністю живуть повноцінним життям на рівні з іншими, чого, на жаль, не скажеш про Україну. Зокрема, невтішна ситуація і в Полтаві. Якщо ти на візку, то про невимушену прогулянку центром міста, похід у кіно чи театр годі й думати. А труднощі з громадським транспортом, проблеми із забезпеченням безбар’єрного доступу до лікарень, магазинів, зрештою, відсутність пандусів та ліфтів у самих житлових будинках маломобільних груп?! Усе це заганяє людей з обмеженими можливостями в глухий кут і часто робить їх ізгоями суспільства, заручниками власних квартир», — розповів учасник семінару Юрій Духно.

Представник Національної асамблеї інвалідів України в Полтавській області Ірина Твердохліб переконана, що життя через інвалідність не закінчується, воно може бути таким же яскравим, якщо не замикатися в собі.

«Я сама пройшла через весь цей шок. Коли отримала травму хребта у юнацькому віці, сподівалася на якесь диво, зцілення. Районні адміністрації мали проаналізувати стан доступності закладів громадського харчування. А як же із доступністю до освіти, медичних закладів? Подумайте чи змогли б Ви добре потанцювати, якби від вас закрили всі туалети?! Така, наче маленька, фізіологічна потреба, може дуже принизити гідність», — поділилася Ірина Твердохліб.

За словами головного спеціаліста управління містобудування та архітектури Полтавської ОДА Антоніни Ілліної, Полтавська область на першому місці з розвитку в цій галузі.

«Полтавська область залишається однією з перших у розвитку в цій галузі. У Кременчуці дослідили доступність транспортної інфраструктури для людей з інвалідністю. У Полтаві зроблено три дипломні проекти на цю тему», — розповіла Антоніна Ілліна.

Головний спеціаліст управління містобудування та архітектури Полтавської ОДА, секретар комітету доступності зазначила і про проблеми Полтавської області, над якими потрібно працювати.

«Якщо говорити про доступність виборчих дільниць, у Полтавській області із 1269 об`єктів доступними є лише три. Важливо зазначити, що майже всі об’єкти є частково доступними. Але це не є виходом із ситуації. Щоби зрушити та активізувати роботу для безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення ми й розпочали проведення семінарів», — сказала Антоніна Ілліна.

Метою проекту є сприяння створенню в Україні безбар’єрного середовища для людей з обмеженими фізичними можливостями, залучення представників громадських організацій до реалізації державної Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення, а також до співпраці з органами державної влади щодо ліквідації архітектурних бар’єрів та створення універсальної доступності.

