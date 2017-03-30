2017 03 30 16:04:15

Полтавщина долучилася до Всеукраїнського фестивалю писанок

За підтримки голови Полтавської ОДА Валерія Головка, днями у Полтавському обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді відбулося тематичне свято «Великодні передзвони» у рамках обласного етапу VII Всеукраїнського «Фестивалю писанок 2017».

Захід є надзвичайно популярним та видовищним дійством загальнодержавного масштабу та проводиться напередодні Великодня Громадською організацією «Столичні ініціативи» у рамках етнокультурного проекту «FolkUkraine».

Участь у святі взяли вихованці позашкільних навчальних закладів Полтави та району, для яких організатори підготували імпровізований кінозал, ігрову програму у стилі традиційних народних Великодніх забав та серію майстер-класів для дітей і дорослих «Моя писанка», де кожен охочий, після ознайомлення з історією і традиціями свята, міг власноручно спробувати себе у різних техніках писанкарства і не тільки.

Також у виставковій залі Центру експонується виставка «У полоні мистецтва» зразкового художнього колективу творчої майстерні народного декоративно-ужиткового мистецтва «Барвінок» Карлівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Колодяжна Світлана Григорівна).

Центральною подією заходу став розпис 4-х писанок, які представлятимуть область з 13 по 24 квітня на Софійській площі у м. Києві у рамках проекту «585 художників».

До розпису долучилася директор Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації Олена Харченко та відмітила високий мистецький рівень виконання писанок, креативність задуму їх авторів і побажала лише перемоги та визнання талану полтавських майстринь на всеукраїнському рівні.

Як і завжди, до участі у Всеукраїнському «Фестивалі писанок» Полтавщина підійшла з особливою увагою (у 2013 році полтавська експозиція отримала І місце, у 2015 – ІІІ).

Попередньо був оголошений обласний конкурс ескізів, до якого подано 87 робіт з усіх куточків нашої області. 23 березня в ОЦЕВУМі відбулося засідання журі та обрано переможців:

Номінація «Дитяча писанка-мальованка»

І місце– Чебан Катерина (Семенівський Будинок дитячої та юнацької творчості);

ІІ місце– Мотренко Олександра (ТарасівськаЗОШ І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради);

ІІІ місце– Шимбарьова Катерина (Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради).

Номінація «Традиційна писанка-мальованка» (діти)

І місце– Мазепа Вікторія (СенчанськийБудинок дитячої та юнацької творчості);

ІІ місце – Сініцина Владислава (Карлівський районний Будинок дитячої та юнацької творчості);

ІІІ місце – Бабенко Анна (Новосанжарський районний Будинок дитячої та юнацької творчості).

Номінація «Традиційна писанка-мальованка» (педагоги)

І місце – Колодяжна Світлана (Карлівський районний Будинок дитячої та юнацької творчості);

ІІ місце– Чабан Ірина (Опішнянський Будинок дитячої та юнацької творчості);

ІІІ місце– Бакляк Оксана (Сенчанський Будинок дитячої та юнацької творчості).

Номінація «Авторська писанка-мальованка» (діти)

І місце – Захарчук Наталія (Решетилівський районний Будинок дитячої та юнацької творчості);

ІІ місце– Рашевська Олександра (Сенчанський Будинок дитячої та юнацької творчості);

ІІІ місце– Сакало Ліза (Обласний центр естетичного виховання учнівської молоді).

Номінація «Авторська писанка-мальованка» (дорослі)

І місце – Остапець Людмила (Великобагачанський районний Будинок дитячої та юнацької творчості);

ІІ місце – Гончарова-Цивінська Аліна(Лубенська міська станція юних техніків і натуралістів);

ІІІ місце – Горєлова Ганна (Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради).