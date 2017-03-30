Полтавщина долучилася до Всеукраїнського фестивалю писанок
За підтримки голови Полтавської ОДА Валерія Головка, днями у Полтавському обласному центрі естетичного виховання учнівської молоді відбулося тематичне свято «Великодні передзвони» у рамках обласного етапу VII Всеукраїнського «Фестивалю писанок 2017».
Захід є надзвичайно популярним та видовищним дійством загальнодержавного масштабу та проводиться напередодні Великодня Громадською організацією «Столичні ініціативи» у рамках етнокультурного проекту «FolkUkraine».
Участь у святі взяли вихованці позашкільних навчальних закладів Полтави та району, для яких організатори підготували імпровізований кінозал, ігрову програму у стилі традиційних народних Великодніх забав та серію майстер-класів для дітей і дорослих «Моя писанка», де кожен охочий, після ознайомлення з історією і традиціями свята, міг власноручно спробувати себе у різних техніках писанкарства і не тільки.
Також у виставковій залі Центру експонується виставка «У полоні мистецтва» зразкового художнього колективу творчої майстерні народного декоративно-ужиткового мистецтва «Барвінок» Карлівського районного Будинку дитячої та юнацької творчості (керівник Колодяжна Світлана Григорівна).
Центральною подією заходу став розпис 4-х писанок, які представлятимуть область з 13 по 24 квітня на Софійській площі у м. Києві у рамках проекту «585 художників».
До розпису долучилася директор Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації Олена Харченко та відмітила високий мистецький рівень виконання писанок, креативність задуму їх авторів і побажала лише перемоги та визнання талану полтавських майстринь на всеукраїнському рівні.
Як і завжди, до участі у Всеукраїнському «Фестивалі писанок» Полтавщина підійшла з особливою увагою (у 2013 році полтавська експозиція отримала І місце, у 2015 – ІІІ).
Попередньо був оголошений обласний конкурс ескізів, до якого подано 87 робіт з усіх куточків нашої області. 23 березня в ОЦЕВУМі відбулося засідання журі та обрано переможців:
Номінація «Дитяча писанка-мальованка»
І місце– Чебан Катерина (Семенівський Будинок дитячої та юнацької творчості);
ІІ місце– Мотренко Олександра (ТарасівськаЗОШ І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради);
ІІІ місце– Шимбарьова Катерина (Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради).
Номінація «Традиційна писанка-мальованка» (діти)
І місце– Мазепа Вікторія (СенчанськийБудинок дитячої та юнацької творчості);
ІІ місце – Сініцина Владислава (Карлівський районний Будинок дитячої та юнацької творчості);
ІІІ місце – Бабенко Анна (Новосанжарський районний Будинок дитячої та юнацької творчості).
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