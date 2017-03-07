2017 03 07 10:47:16

Полтавок привітали з Міжнародним жіночим днем

Полтавській міській раді. У Палаці дозвілля «Листопад» 6 березня відбулись урочистості з нагоди відзначення Міжнародного жіночого дня. На урочистості були запрошені жінки-депутати, громадські активісти, волонтери, підприємці, працівниці бюджетної сфери. Радо вітали один одного теплими словами та щирими посмішками. Про це повідомили в

На святі краси і чарівності вітав присутніх у залі міський голова Олександр Мамай.

На превеликий жаль, у свято 8 березня не усі жінки почують теплі слова вітань від найдорожчих у своєму житті чоловіків. Чиїхось мужніх чоловіків навіки забрала війна. За проявлений патріотизм та високий моральний дух, мужність, людську гідність та громадську свідомість, незламну віру у краще майбутнє, вагомий особистий внесок у захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України посмертно нагороджений стрілець Першої окремої штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу Правого Сектору Едуард Зебін. Нагороду та грошову винагороду міський голова Олександр Мамай вручив вдові загиблого добровольця Віталії Артемовій. Кілька хвилин зал аплодував Віталії Сергіївні за високий подвиг її чоловіка.

Почесні грамоти, подяки у тому числі й з нагрудними знаками, грошові винагороди вручив очільник Полтави чарівним жінкам, які своєю працею прославляють наше місто, нашу країну.

Для сотні представниць прекрасної половини людства особливим сюрпризом став розіграш 20 туристичних путівок на двох до Львову. Уже цього тижня щасливі володарки подарунків відправляться до загадкового міста Лева.

Своєю неповторною творчістю привітали полтавок зі святом весни запальний гурт «Діти Фрістайлу».