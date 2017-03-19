2017 03 19 17:50:30

Полтавки встановили рекорд: за 5 годин виготовили 78 кг галушок для АТО

Полтавки спромоглися на рекорд , і за п’ять годин виробили 78 кілограмів галушок з м’ясом, для подальшої відправки їх бійцям АТО.

“Якщо пам’ятаєте ми просили підкинути нам біленького борошна для роботи. Дякую за такий ” підкид” , низько вклоняюсь кожному за важливу допомогу. Дві відправки галушки поїхали і хлопців вже споживають і дуже дякують” – зазначили волонтерки “Галушкової роти” у Фейсбук.