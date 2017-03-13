2017 03 13 16:18:26

Полтавець увійшов до десятки кращих молодих репортажистів України і може отримати 10 тисяч гривень

25 березня у Києві оголосять переможця Конкурсу художнього репортажу імені Майка Йогансена «Самовидець». Серед десятьох найкращих молодих репортажистів, з яких визначатимуть трьох фіналістів, — учасник незалежного мистецького об’єднання «Magnum Opus», полтавець Роман Повзик.

Це вже п’ятий конкурс художнього репортажу «Самовидець» від видавництва «Темпора», який віднедавна носить ім’я Майка Йогансена — українського поета та прозаїка 1920-х років, автора, який започаткував традицію художнього репортажу в Україні.

Тема цьогорічного конкурсу — «Чому я ніколи звідси не поїду». Бажаючі подавали на конкурс художній репортаж розміром до 40 000 знаків. Текст мав бути українською і раніше ніде не публікуватися.

За умовами автор повинен спиратися на власний досвід, добре знати тему, орієнтуватися в інших текстах, написаних на вибрану тематику, прагнути об’єктивності. Також зазначалося, що важливим елементом є влучні описи та живі діалоги з героями репортажу.

До короткого списку конкурсу, крім полтавця Романа Повзика увійшли ще дев’ять молодих репортажистів: Анастасія Дзюбак, Катерина Зінов’єва, Віра Курико, Дмитро Пальчиков, Володимир Сенатовський, Павло Стех, Ярослава Тимощук, Олег Фея та Надія Швадчак (https://www.face book.com/samovyd ets/posts/130926 2649167442).

Текст Романа розповідав про іншого полтавця — Віктор Трофименка, зокрема його останні три роки: від директора телестудії «Місто» і до участі в АТО, лікуванні у Литві та зустрічі з президентом цієї країни Далею Грибаускайте. Оскільки репортаж був художній, то ці події показані очима автора і у зворотньому порядку: від останнього до найпершого.

Імена переможців стануть відомі на церемонії вручення, що відбудеться 25 березня о 16:00 у київській книгарні «Є» (вул. Лисенка, 3). Автори найкращих текстів отримають винагороди: І місце — 10 000 грн, ІІ місце — 7 000 грн, ІІІ місце — 5 000 грн.

Репортажі оцінювало журі у складі есеїста та перекладача Андрія Бондаря, репортажиста Олега Криштопи та дослідниці нон-фікшн літератури Марії Титаренко.

Нагадаємо, що минулого року у десятку кращих пройшло відразу два полтавці — учасники АТО Олександр Коба та Володимир Шередега. Їхні репортажі вийшли у минулорічному збірнику видавництва «Темпора». А Роман Повзик у минулому році увійшов до шорт-ліст з 9 авторів (серед 212) конкурсу «Новела по-українськи».

Денис Старостін, незалежне мистецьке об’єднання «Magnum Opus»