2017 03 18 13:15:15

Полтавець ледь не згорів у 14-поверхівці

Учора в Полтаві трапилася пожежа, в якій постраждав чоловік, повідомили в ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Так, о 19:40 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу квартири на 4-му поверсі 14-ти поверхового житлового будинку на вул.Кондратюка. Про подію повідомили сусіди, які побачили дим з балкону та сповістили, що у задимленому приміщенні є господар.

Під час рoзвідки, у складі газoдимoзахиснoї ланки, в середині задимленої квартири вoгнебoрці виявили 68-річнoгo гoспoдаря, якoгo рятувальники винесли на свіже повітря та передали до рук медиків.

Причина пожежі – встановлюється.