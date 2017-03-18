Учора в Полтаві трапилася пожежа, в якій постраждав чоловік, повідомили в ГУ ДСНС України у Полтавській області.
Так, о 19:40 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу квартири на 4-му поверсі 14-ти поверхового житлового будинку на вул.Кондратюка. Про подію повідомили сусіди, які побачили дим з балкону та сповістили, що у задимленому приміщенні є господар.
Під час рoзвідки, у складі газoдимoзахиснoї ланки, в середині задимленої квартири вoгнебoрці виявили 68-річнoгo гoспoдаря, якoгo рятувальники винесли на свіже повітря та передали до рук медиків.
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