2017 03 17 14:21:35

«Полтаваобленерго» сприяло спотворенню основних принципів конкуренції при проведенні відкритих торгів

Територіальне відділення розпочало розгляд справ за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку ПАТ «Полтаваобленерг о», ТОВ «Енерджі Інжиніринг» та ДП «Мекомсервіс» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів. Територіальне відділення розпочало розгляд справ за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку ПАТ «Полтаваобленерго», ТОВ «Енерджі Інжиніринг» та ДП «Мекомсервіс» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

У зв’язку із зверненням Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області згідно якого Слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом привласнення грошових коштів та зловживання службовим становищем посадових осіб ПАТ «Полтаваобленерг о» вчиненого групою осіб, супроводження якого здійснюється також Головним управлінням контррозвідуваль ного захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України та Управлінням служби безпеки України в Полтавській області, Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (надалі – територіальне відділення), здійснюється дослідження ринку закупівель товарів, робіт та послуг на предмет дотримання законодавства про захист економічної конкуренції.

Згідно інформації, наданої ПАТ «Полтаваобленерг о», Підприємством була здійснена закупівля робіт з модернізації та реконструкції об’єктів енергокомпанії шляхом застосування процедури відкритих торгів, яка також передбачала придбання трансформаторів. Пропозиції конкурсних торгів надали наступні суб’єкти господарювання: ТОВ «Енерджі Інжиніринг» ( за лотом №1), ДП «Мекомсервіс» ( за лотам №1, 2, 3, 4) та ТОВ «Енерджі Сервіс» (за лотами №2, 3, 4).

За даними територіального відділення дії ПАТ «Полтаваобленерг о» при проведенні процедури торгів призвели до того, що ТОВ «Енерджі Інжиніринг» » та ТОВ «Енерджі Сервіс» здобули можливість отримати перемогу у торгах не завдяки власним досягненням, а внаслідок дій Замовника процедури закупівлі, які не відповідають вимогам чинного законодавства, чим були спотворені основні принципи конкуренції, які є необхідною умовою під час проведення будь – яких торгів (конкурсів), що в свою чергу могло призвести до завищення вартості закупівлі в цілому, враховуючи можливе завищення вартості трансформатора, що була визначена Товариством – переможцем процедури закупівлі у кошторисній документації. Крім того, ще одним наслідком укладення ПАТ «Полтаваобленерг о» договору з вказаними суб’єктами господарювання могло стати завищення тарифів на постачання та передачу електричної енергії

Голова територіального відділення Володимир Оніщенко зазначив, що проведення будь – якої процедури закупівлі повинно мати на меті, в першу чергу, обрання переможця на конкурентних засадах. Тобто поведінка учасників закупівель повинна носити конкурентний характер, а саме: змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним здобуткам переваг над іншими суб’єктами господарювання, а Замовник, здійснюючи будь – яку процедуру закупівлі на придбання товарів, робіт чи послуг, повинен бути зацікавленим у придбанні цих товарів, робіт чи послуг за пропозиціями, сформованими в умовах конкуренції, що дозволить йому обрати найбільш економічно вигідну пропозицію на найкращих умовах.

Наразі розслідування у справах триває.