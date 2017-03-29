2017 03 29 12:40:28

Поліція затримала 35-ти річну полтавку, яка виготовляла та збувала наркотики

Працівники відділення поліції № 1 міста Полтава затримали 35-річну полтавку, яка підозрюється у виготовленні та збуті наркотичних засобів та психотропних речовин. Жінку затримали на території Київського району міста Полтава одразу після збуту чергової партії наркотиків.

Виготовляла наркотики жінка в будинку, який орендувала в одному із сіл Полтавського району, неподалік Полтави.

«Під час обшуку в помешканні наші працівники виявили близько 15 см. кубічних рідини, схожої на психотропну речовину метамфетамін, близько 2 см. кубічних рідини, схожої на особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, а також коноплі у висушеному та подрібненому стані, – повідомив начальник відділення поліції № 1 міста Полтава Сергій Махно. – Усі наркотики було вилучено на направлено для проведення експертизи».

Полтавку затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Відділенням поліції № 1 міста Полтава розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене повторно). Жінці, яка раніше уже притягувалась до відповідальності за скоєння аналогічних злочинів, відповідно до санкції даної статті загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.