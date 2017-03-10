Поліція вилучила у полтавця зброю та наркотики

– За кермом авто перебував 34-річний житель Полтави. Під час огляду даного автомобіля працівниками поліції було виявлено гвинтівку з ознаками переробки під калібр 5,6 мм, пістолет Макарова з магазином, спорядженим 5-ма патронами калібру 9 мм, 10 патронів калібру 7,62 мм, 2 прилади нічного бачення, 2 оптичних приціли, пакет з речовиною, схожою на коноплю та пакет з порошком білого кольору.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Полтавського районного відділення поліції.
Речові докази вилучені та направлені на експертизу. У рамках досудового розслідування встановлюється походження предметів та мету їх зберігання.
34-річний чоловік нині дає покази слідчим.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за частиною 1статті 263 Кримінального кодексу України (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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