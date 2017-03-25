Поліція Полтавщини розшукує 16-річну Катерину Мирошниченко (ФОТО)

Відділенням поліції № 1 Полтавського ВП встановлюється місце перебування Мирошниченко Катерини Андріївни, 2001 року народження, мешканки Полтави, яка 21-го березня цього року вранці пішла з дому до школи та не повернулася. На телефонні дзвінки не відповідає, повідомляє ГУ НП у Полтавській області.

Дівчина була одягнена: сині брюки, взуття чорного кольору, фіолетове пальто коротке в клітинку, хустинка на шиї, рюкзак червоний.



Прикмети: зріст – 168 см, худорлявої тілобудови, волосся біляве, очі – блакитні. На лікті руки родима пляма у вигляді тюльпана, на пальці носить срібну каблучку з написом «Love».

