Поліція Полтавщини розшукує 16-річну Катерину Мирошниченко (ФОТО)

Відділенням поліції № 1 Полтавського ВП встановлюється місце перебування Мирошниченко Катерини Андріївни, 2001 року народження, мешканки Полтави, яка 21-го березня цього року вранці пішла з дому до школи та не повернулася. На телефонні дзвінки не відповідає, повідомляє ГУ НП у Полтавській області.
Дівчина була одягнена: сині брюки, взуття чорного кольору, фіолетове пальто коротке в клітинку, хустинка на шиї, рюкзак червоний.
Прикмети: зріст – 168 см, худорлявої тілобудови, волосся біляве, очі – блакитні. На лікті руки родима пляма у вигляді тюльпана, на пальці носить срібну каблучку з написом «Love».
Інформацію про місце перебування Катерини Мирошниченко можна повідомити до чергової частини відділення поліції №1 за телефонами – (0532) 566-587, (0532) 517-728, або на телефон сall-центру ГУНП в Полтавській області за номером «102».
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