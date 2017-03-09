2017 03 09 16:15:40

Поліція Полтавщини розповіла як запобігти квартирним крадіжкам

Сьогодні відбулася прес-конференція в. о. начальника Управління поліції охорони Полтавщини Сергія Запорожця.

На ній були присутні начальник відділу комунікації полковник поліції Юрій Сулаєв та заступник начальника Управління поліції охорони Полтавщини Сергій Циганов.

Піч час прес-конференції розповіли про квартирні крадіжки та їх профілактику. Також йшлося про всеукраїнську акцію “Квартира під охорону 2016”, яку проводить Національна поліція України та Департамент поліції охорони з 15 по 31 березня. Умови акції передбачають 50% знижку на проведення монтажних робіт, учасникам АТО знижка 75%, а членам родин загиблих учасників АТО знижка складатиме від 75%.

“З початку 2017 року нарядами груп реагування поліції охорони вже здійснено більше 1,5 тис. виїздів на спрацювання охоронної сигналізації” – зазначив Сергій Циганов.

Таку ж сигналізацію можна встановити і на автомобіль.

“За останні декілька днів у Полтаві з’явилися злодії, які спеціалізуються на елітних автівках” – додав Юрій Сулаєв.

На прес-конференції показали прилади, з яких складається сигналізація, потім учасникам демонстрували роботу поліції охорони Полтавщини, яка швидко відреагувала на ситуацію (штучно створену) в якій чоловік у масці намагався сокирою зламати банкомат.