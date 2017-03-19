2017 03 19 08:12:37

Поліція відкрила кримінальну справу щодо знесення воріт “газетного ряду” Полтави

Увечері 17 березня полтавські активісти та громадськість знесли металеві ворота і перегородку з арки “Газетного ряду” під будинком на вул. Соборності, 27 в центрі Полтави.

Знесли огорожу за допомогою болгарок, ще й при цьому невідомі розпилили перцевий газ. Ворота активісти відвезли до входу в Полтавський міськвиконком.

Теперь полтавська поліція за заявою власника воріт відкрила кримінальне провадження щодо умисного знищення та пошкодження майна.

За даними поліції, згідно зi статтею ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна), винуватцям загрожує штраф до 50-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи до двох років, чи позбавлення волі строком до трьох років.