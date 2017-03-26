2017 03 26 08:17:38

Поліція Гадяча розшукує очевидців події

До поліції Гадяцького району звернулися батьки малолітньої дівчини та повідомили, що близько 14-ї години 24-го березня невідомий чоловік біля будинків на розі вулиць С. Швидкого та Тельмана у Гадячі намагався відібрати одяг у їх 11-річної дочки.

Працівникам поліції відомі прикмети чоловіка – на зріст близько 170 см, худорлявої статури, був одягнений у куртку коричневого кольору.

Всі обставини засовуються.

Поліція Гадяча звертається до мешканців міста, хто володіє інформацією про особу вказаного чоловіка, або хто став очевидцем події, повідомити до чергової частини поліції району за телефоном 0993600366, на безкоштовну лінію «102», або будь-яким іншим зручним способом.