2017 03 27 13:55:33

Поліцейські повернули додому 16 – річну втікачку

Працівники служби ювенальної превенції відділення поліції № 1 міста Полтави вихідними розшукали та повернули додому 16-річну дівчину, яка вранці 21 березня пішла до школи та додому не повернулася. Дівчина весь час перебувала у своєї подруги у місті Полтава. Про це повідомили в ГУ НП Полтавської області.



Попри відсутність якихось серйозних конфліктів у сім’ї, неповнолітня раніше уже неодноразово самовільно залишала домівку. Востаннє поліція декілька діб розшукувала її у лютому цього року.

У ході спілкування з неповнолітньою, вона пообіцяла поліцейським та матері, що більше такого не робитиме.