2017 03 14 23:16:40

Погода в Полтаві на середу, 15 березня

У середу 15 березня в Полтаві синоптики прогнозують сонячну погоду. Майже весь день без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ.

Про це повідомляє meteo.gov.ua.

Температура повітря вночі становитиме 0…+2 градусів, удень +7…+9.

Вітер змінний, переважно північно-східний 5-10 м/с.

Народний прогноз погоди: 15 березня вшановується пам’ять священномученика Федота Киринейського. З давніх часів по цьому дню дивились, яким буде літо. Якщо дме теплий вітер, то чекали теплого дощового літа. Якщо сніг, мороз, північний вітер, то влітку тепла не буде. А якщо зранку зарядить дощ, то лити буде все літо. І хоча погода ще може бути достатньо холодною, з цього дня закінчуються стійкі морози.