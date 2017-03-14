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Погода, Полтавщина



2017 03 14 23:16:40

Погода в Полтаві  на середу, 15 березня

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У середу 15 березня  в Полтаві синоптики  прогнозують сонячну погоду. Майже весь день  без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ.

Про це повідомляє meteo.gov.ua.

Температура повітря вночі становитиме 0…+2 градусів, удень +7…+9.

Вітер змінний, переважно північно-східний  5-10 м/с.

Народний прогноз погоди: 15 березня вшановується пам’ять священномученика Федота Киринейського. З давніх часів по цьому дню дивились, яким буде літо. Якщо дме теплий вітер, то чекали теплого дощового літа. Якщо сніг, мороз, північний вітер, то влітку тепла не буде. А якщо зранку зарядить дощ, то лити буде все літо. І хоча погода ще може бути достатньо холодною, з цього дня закінчуються стійкі морози.

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