2017 03 02 23:30:48

Погода у Полтаві 3 березня

У п’ятницю в Полтаві очікується хмарна погода з проясненнями.

Прогнозується суха погода. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +1…+3 градусів, удень +8…+10. Вітер переважно західний 7-12 м/с.

Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Народний прогноз погоди:

У цей день вшановується пам’ять святителя Лева, папи Римського і святителя Агапіта, сповідника. У минулі часи говорили: “Розпушилась верба, зимі немає ходу до селянського двору”. У цей день вшановували пташку-вівсянку “вісницею швидкого тепла славилась вона”, селянки пекли вівсянички (пиріжки з вівсяної муки). Наші пращури намагались побачити якомога більше вказівок на швидкий прихід тепла, очікуючи весни і відродження природи.