Поет, який судить найбільший реп-батл, виступить зі своїм гуртом у Полтаві

4 березня о 18:00 в арт-пивниці «Сто Доріг» відбудеться концерт Івана Пінженіна та групи «Простывший пассажир трамвая №7». Захід відбудеться в рамках всеукраїнського туру.

«Простывший пассажир трамвая №7» — це вірші поета Івана Пінженіна, електронна музика композитора EtoEto та візуальний ряд. На своїх концертах гурт підіймає побутові теми близькі кожному: взаємовідносини між чоловіком та жінкою, пошук роботи, орієнтирів у житті, світоглядні проблеми. У рамках всеукраїнського туру до хлопців також долучилася скрипачка Аріна Кисловська.

— Я в захваті від того, як цей гурт поєднує різні види мистецтва. Дуже цікаво спостерігати за ними і слухати. А в текстах кожен обов’язково знайде себе, — говорить одна з організаторів заходу Анна Ютченко.

Іван Пінженін — автор двох книг «В моём magazine» та «Молодость в H&M», активний учасник різних мистецьких заходів та фестивалів. За словами критиків, його творчість — дуже чесна та сучасна. Так, в анотації до «В моёмmagazine» написано: «В його творчості змішалися грубість і ніжність, різкість і сором’язливість, вразливість і правда часу. І є цьому щось щемливе».

Широкій аудиторії Іван Пінженін відомий не лише своєю творчістю, а й суддівством найбільшого реп-батлу «Versus». Його випуски набираються в середньому по 2 мільйони переглядів на YouTube, а один з них став найпопулярнішим у світі. Вербальний поєдинок між Oxxxymiron’ом та Johnyboy’ем набрав 31 971 444 переглядів.

Минулого року «Простывший пассажир трамвая №7» вже був з туром в Україні. Цього разу хлопці, окрім Полтави, відвідають Харків, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Одесу, Львів і Київ.

Організатори заходу у Полтаві — незалежне мистецьке об’єднання «Magnum Opus». Тур відбувається за підтримки «Nastroyka Zvuka Production».

Денис Старостін, незалежне мистецьке об’єднання «Magnum Opus»