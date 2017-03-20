2017 03 20 19:06:29

Податкові новації: хто і скільки заплатить у 2017 році

Наприкінці минулого року Верховною Радою України внесено низку змін до Податкового кодексу України. Новації не оминули й оподаткування майна. Яким чином оподатковуватимуть нерухомість, транспортні засоби та землю у 2017 році консультують фахівці Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області.

Характеризуючи норми податкового законодавства, слід зазначити, що найбільш суттєвих змін внесено стосовно визначення об’єкта оподаткування на майно, відмінне від земельної ділянки (далі — податок на нерухомість), а саме — розширено перелік нерухомості, яка не є об’єктом оподаткування цим податком. Перелік поповнили наступними об’єктами:

об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів, закладів оздоровлення і відпочинку дітей, центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також зазначені вище заклади, які є неприбутковими або знаходяться на балансі неприбуткових підприємств, установ та організацій. При цьому у разі вилучення названих закладів з Реєстру неприбуткових установ та організацій платник має подати декларацію протягом 30 календарних днів із дня вилучення, а податок сплатити — починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому сталося вилучення з Реєстру (пп. 266.2.2 Податкового кодексу України; ПК);

об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

об’єкти нежитлової нерухомості затверджених урядом баз олімпійської та паралімпійської підготовки;

об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять і більше дітей;

об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що розташовані на території населених пунктів на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення. Такі об’єкти не оподатковуються тимчасово — у період із 14.04.2014 до 31 грудня року, в якому завершено антитерористичну операцію. Утім, якщо протягом зазначеного періоду платник усе ж нарахував і сплатив суми податку на нерухомість, то відповідно до статті 266 ПК такі суми вважаються надміру сплаченими грошовими зобов’язаннями і підлягають поверненню (п. 38.6 підрозд. 10 розд. ХХ ПК).

Крім встановлення додаткових об’єктів, які не є об’єктами оподаткування визначено і додаткові об’єкти, стосовно яких можуть бути надані пільги з податку на нерухомість. Так, для фізичних осіб з огляду на їхній майновий стан і рівень доходів місцеві ради можуть встановити пільги щодо об’єктів не лише житлової, а й нежитлової нерухомості. Окрім того, місцеві ради залежно від майна, що є об’єктом оподаткування, мають право встановити пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості. Вочевидь, при цьому місцеві ради зважатимуть на статус, цільове призначення та/або інші характеристики таких об’єктів нерухомого майна.

Зараз п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі об’єкта(ів), за перевищення якого фізичні особи не можуть користуватися пільгами з податку на нерухомість, визначають за підпунктом 266.4.1 ПК, а не за рішенням місцевої ради, як це відбувалося раніше.

Акцентуємо увагу, що обчислюючи розмір податку на нерухомість, потрібно враховувати, що з початку поточного року і до прийняття місцевою радою рішення про встановлення ставки цього податку на 2017 рік, застосовуються раніше встановлені цією радою ставки податку із коефіцієнтом 0,5.

Виходячи з того, що удвічі збільшено розмір мінімальної заробітної плати (далі -МЗП) законодавець удвічі зменшив окремі ставки та величини, що мають прив’язку до МЗП. Відтепер, максимальну ставку податку на нерухомість знижено з 3 до 1,5% розміру МЗП за 1 квадратний метр бази оподаткування.

Наразі місцеві ради мають інформувати контролюючі органи про прийняті рішення щодо ставок і наданих пільг зі сплати податку на нерухомість до 25 грудня року, що передує звітному (а не до 1 лютого поточного року, як раніше). При цьому подавати таку інформацію потрібно за затвердженою Кабміном формою. Для чого Уряд до 01.04.2017 має прийняти відповідний нормативно-правовий акт.

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Важливо! Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад або рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про прийняття податків.

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Законодавчі новації не оминули зміни щодо розрахунку транспортного податку через збільшення удвічі розміру МЗП переглянуто і середньоринкову вартість легкових автомобілів, які є об’єктом оподаткування транспортним податком. Віднині вона має перевищувати не 750, а 375 розмірів МЗП. Як це і було раніше, вартість авто має визначати Мінекономрозвитку станом на 1 січня податкового (звітного) року з огляду на марку, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна і тип пального легкового автомобіля. При цьому тип двигуна, тип коробки передач і пробіг легковика тепер не є визначальними під час встановлення середньоринкової вартості легкових автомобілів для оподаткування транспортним податком. Перелік відповідних автомобілів Мінекономрозвитку зобов’язаний щороку оприлюднювати на своєму офіційному веб-сайті до 1 лютого податкового (звітного) року.

Відбулися зміни і з оподаткуванні землі. Так, з початку цього року від сплати земельного податку додатково звільняються державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади і заклади оздоровлення й відпочинку, центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також зазначені вище заклади, які є неприбутковими або перебувають на балансі неприбуткових підприємств, установ та організацій. У разі вилучення таких закладів із Реєстру неприбуткових установ та організацій платник податку подає декларацію протягом 30 календарних днів із дня вилучення, а податок сплачує починаючи з місяця, наступного за місяцем, коли об’єкт було вилучено з Реєстру.

Суб’єктів космічної діяльності, які отримали ліцензію на її провадження та беруть участь у реалізації ратифікованих ВРУ міжнародних договорів (угод) з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки, звільнено від сплати земельного податку за земельні ділянки виробничого призначення до 01.01.2023.

Також не сплачуватимуть плату за землю (як земельний податок, так і орендну плату за земельні ділянки державної та комунальної власності) фізичні та юридичні особи за земельні ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення (п. 38.7 підрозд. 10 розд. ХХ ПК). За аналогією з податком на нерухомість звільнення від оподаткування платою за землю передбачене також на період із 14.04.2014 до 31 грудня року, в якому завершено АТО. Нараховані та сплачені у цей період суми плати за землю відповідно до статей 269-289 ПК вважаються надміру сплаченими грошовими зобов’язаннями і підлягають поверненню.

Натомість національні й державні дендрологічні парки відтепер не звільняються від сплати земельного податку.

Звертаємо увагу, що зараз фізична особа, яка звільнена від сплати земельного податку на підставі пункту 281.1 ПК і має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, має право на власний розсуд обрати й надалі змінити земельну ділянку для застосування пільги. Для цього така фізична особа має до 1 травня поточного року подати відповідну письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки. Пільгу починають застосовувати до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву.

Ставки земельного податку практично не зазнали змін, єдине нововведення стосується встановлення нижчих граничних значень ставок земельного податку для сільськогосподарських угідь. Зокрема:

не менше ніж 0,3% нормативної грошової оцінки земельної ділянки (якщо її проведено);

не менше ніж 0,3% нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по АРК чи по області, якщо нормативну грошову оцінку земельних ділянок за межами населених пунктів не проведено.

Більш відчутних змін зазнали граничні розміри орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності. Так, для більшості неприватних земель мінімальний розмір річної суми платежу з орендної плати вже не є сталою та універсальною величиною (3% нормативної грошової оцінки земельної ділянки). Відтепер він прив’язаний до розміру земельного податку — не менше ніж один розмір, встановлений для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території. У звʼязку з цим ускладнилася й процедура обчислення мінімально можливого розміру орендної плати, позаяк для цього потрібно «піднімати» відповідне рішення конкретної місцевої ради і з’ясовувати розмір земельного податку для конкретно цієї категорії земельних ділянок.

Вищезазначені зміни не стосуються лише пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських, а також баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Для даних об’єктів мінімальний граничний розмір орендної плати не встановлений, а от максимальний становить один розмір земельного податку для пасовищ та 0,1% нормативної грошової оцінки земельної ділянки — для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки.

При обчисленні розміру плати за землю слід враховувати, що індекс споживчих цін за 2016 рік, що використовують для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, застосовується зі значенням:

для сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) — 100%;

для земель несільськогосподарського призначення — 106%.

Для наступних періодів, якщо індекс споживчих цін перевищує 115%, такий індекс застосовуватимуть зі значенням 115.

Слід відзначити також, щодо зазнала змін процедура нарахування земельного податку фізичним особам. Відтепер його нараховують контролюючі органи за місцем знаходження земельної ділянки, а податкове повідомлення-рішення про внесення податку надсилають платникові за місцем його реєстрації. Також конкретизовано, що в разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника — фізичної особи до іншого після 1 липня поточного року, контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власникові нове податкове повідомлення-рішення. Як наслідок, попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Платники, які не згодні із застосовуваними даними під час нарахування земельного податку, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

розміру площі земельної ділянки;

права на користування пільгою зі сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

Якщо зазначені платником дані підтверджені оригіналами відповідних документів (правовстановлювальних, щодо користування пільгою), то контролюючий орган протягом 10 робочих днів проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) платникові нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення, відповідно, вважається скасованим (відкликаним).

Нагадуємо, що Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Полтавській області працює за адресою: м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 37/40.

Для забезпечення оперативного реагування на повідомлення про затримання осіб, на звернення громадян про надання правової допомоги та на проблемні питання, які вони порушують, а також для надання роз’яснень законодавства у сфері безоплатної правової допомоги, цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні.