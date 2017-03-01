2017 03 01 09:40:12

Платники податків Полтавщини можуть частіше користуватися електронною звітністю

В Головному управлінні ДФС у Полтавській області зазначили, що платниками податків не в повній мірі використовується можливість подачі звітності засобами телекомунікаційн ого зв’язку. Зокрема, як повідомила заступник начальника Головного управління ДФС у Полтавській області Жанна Кузнецова, якщо відсоток подання податкового розрахунку за формою 1-ДФ складає – 80,9% (по фізичним особам-підприємц ям) та 86,5% (по юридичним особам), то відсоток подачі декларацій єдиного податку фізичної особи підприємця (квартальних) складає 54,3%, декларацій єдиного податку фізичної особи підприємця (річних) – 40,5%, а податкових декларацій про майновий стан і доходи (ФОП) — 24,7% (розрахунок відсотку подання звітності в електронному вигляді проводився за останній податковий звітний період, станом на 14.02.2017).

Для покращення сервісного обслуговування платників фахівцями ДФС було спрощено роботу Електронного кабінету платника. Відтепер для роботи з кабінетом не потрібно встановлювати спеціалізованого програмного забезпечення. Він працює як за допомогою персональних комп’ютерів, так і смарт-пристроїв, підключених до мережі Інтернет.

Електронний кабінет працює безкоштовно в режимі реального часу та цілодобово. Він має відкриту та приватну частини. У відкритій частині робота здійснюється без ідентифікації користувача.

Через відкриту частину користувачі мають змогу ознайомитися з останніми актуальними новинами ДФС, а також дізнатися про нововведення та доопрацювання кабінету. Також платники мають змогу отримати інформацію про граничні терміни сплати та подання податкової звітності, дізнатися контакти та адреси центрів обслуговування платників, переглянути та роздрукувати бланки податкової звітності, в режимі реального часу отримати інформацію з понад 10 реєстрів ДФС.

Щоб скористатися приватною частиною платнику необхідно мати електронний цифровий підпис, який можна отримати в будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів. В кабінеті платник може переглянути особисту Інформацією – перш за все, це реєстраційні та ідентифікаційні дані, дані податкового обліку та реєстрів, дані щодо розрахунків з бюджетом за останні два роки. При цьому платники мають можливість переглянути всю подану звітність незалежно від способу подання.

Фізичні особи (громадяни), суб’єкти спрощеної системи оподаткування, платники податку на додану вартість та інші платники в Електронному кабінеті також мають можливість створити та надіслати звітність в електронному вигляді, заяву для реєстрації платником окремого податку, надіслати запит та отримати витяг з реєстру або витяг з відповідної системи, до якої створюється запит.

Крім того, через Електронний кабінет надано можливість електронного листування з контролюючими органами. Для цього необхідно просто обрати податкову інспекцію чи митницю, зазначити вид листа, завантажити його та надіслати.

Для фізичних осіб (громадян) в Електронному кабінеті є можливість створення запиту щодо отримання відомостей про суми отриманих доходів та утриманих податків, що досить важливо в період призначення житлових субсидій та подання електронних декларацій. Для зручності користувачів даного сервісу покроковий алгоритм дій (роз’яснювальна презентація) розміщений на суб-сайті ГУ ДФС у Полтавській області (http://poltava.s fs.gov.ua/okremi -storinki/arhiv/28502 0.html).

Головне управління ДФС у Полтавській області