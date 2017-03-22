2017 03 22 12:39:43

Підписали меморандум з китайською компанією CRBC, яка будуватиме автомобільний об’їзд Кременчука та міст через Дніпро

Укравтодор та CRBC почали роботу над спільним проектом будівництва автомобільного об’їзду м. Кременчук з мостовим переходом через р. Дніпро

21 березня підписано Меморандум про співробітництво між Державним агентством автомобільних доріг України та China road and bridge corporation. Меморандум передбачає співпрацю у площині проектування та фінансування будівництва автомобільної дороги М-22/Е-584 Полтава – Олександрія на ділянці об’їзду м. Кременчук з мостовим переходом через р. Дніпро. Повідомляють в прес-службі Укравтодору.

З української сторони Меморандум підписали керівник Укравтодору Славомір Новак та віце-президент Державної корпорації China road and bridge corporation Ду Фей.

На сьогодні єдиний міст через Дніпро має лише дві смуги руху для автомобільного транспорту. Міст був відкритий в 1949 році, а його опори збудовані ще в 1872 році.

Окрім міського сполучення, через цей міст проходить дві важливі автомобільні дороги державного значення: національна Н-08 Бориспіль – Кременчук – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь та міжнародна М-22 Полтава – Олександрія, яка є частиною європейського коридору Е-584 Полтава – Кишинів – Слободзея (Румунія) та частиною 9-го панєвропейського транспортного коридору.

Славомір Новак, керівник Державного агентства автомобільних доріг України: «Місто Кременчук є важливим індустріальним центром країни, який щороку генерує майже 4% доходів державного бюджету України. Транспортне сполучення через Дніпро наразі є незручним, адже єдиний міст знаходиться в центрі міста. Щодня в середньому через нього проїжджає понад 10 тисяч транзитних автомобілів, більшість з яких – вантажівки. Будівництво мосту у передмісті дозволить перенаправити транзитний трафік за межі міста, що розвантажить вулиці, зробить поїздки більш безпечними, суттєво покращить екологічну ситуацію. Новий міст забезпечить не тільки якісне сполучення через Дніпро, але й сприятиме збільшенню інвестиційної привабливості Подніпров’я та появі десятків тисяч нових робочих місць».

Передбачається, що після реалізації цього проекту існуючий дворівневий Крюківський міст буде використовуватися винятково для внутрішньоміських поїздок. Окрім цього, в конструкції мосту має бути передбачена можливість майбутнього облаштування лінії легкого метро для сполучення лівобережної та правобережної частини Кременчука.

Новий міст зробить переміщення жителів Кременчука значно швидшим та комфортнішим, а відсутність транзитного транспорту істотно покращить безпеку руху та екологічну ситуацію в місті.