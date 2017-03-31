Підприємства Держгеокадастру отримали 4,3 млн грн чистого прибутку – підсумки роботи за 2016 рік
Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру підбила підсумки діяльності державних підприємств, що належать до сфери її управління, за минулий рік. Із 44 підприємств, що здійснювали господарську діяльність, прибутковими були 30 ДП або майже 70%. Чистий дохід загалом склав 278,5 млн гривень, чистий прибуток – 4,259 млн гривень.
Більшу частку цього результату забезпечили науково-дослідні інститути землеустрою, які загалом отримали 3 146,3 тис. прибутку. Топографо-геодезичні підприємства Держгеокадастру сумарно генерували 813 тис. прибутку, ДП “Центр Державного земельного кадастру” – 27 тис. гривень.
Для порівняння, за підсумками 2015 року результат господарювання склав 6,479 млн гривень чистого збитку.
Як відзначив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк, досягненню позитивних результатів діяльності в минулому році сприяло зростання обсягів робіт за рахунок підвищення конкурентоспроможності підприємств та оптимізація адміністративних витрат.
“Крім того, постійно проводилася робота із підвищення кваліфікаційного рівня працівників, а також пошук нових ринків збуту. Сукупність цих факторів забезпечила прибутковість більшості державних підприємств у сфері управління Держгеокадастру”, – сказав він, додавши, що в поточному році, згідно із затвердженими фінансовими планами, держпідприємства орієнтуються на підвищення ефективності діяльності та подальше покращення фінансових результатів.
Довідково
Всього до сфери управління Держгеокадастру належить 71 державне підприємство, з яких 27 підприємств (38%) не працюють – 19 з них перебувають у стані припинення, вісім – знаходяться на окупованій території АР Крим.
ТОП-10 прибуткових ДП у сфері управління Держгеокадастру
№ з/п
Назва підприємства
Чистий прибуток, факт 2015 р., тис. грн
Чистий прибуток, факт 2016 р., тис. грн
Приріст чистого прибутку
1
ДП “Кіровоградський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”
-5
172
3440%
2
ДП “Житомирський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”
10
144
1340%
3
ДП “Дніпропетровський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”
-1825
4718
259%
4
ДП “Чернігівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”
-163
272
167%
5
ДП “Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”
-79
119
151%
6
ДП “Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”
186
376
102%
7
Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру (ДП “Поділлягеодезкартографія”)
40
58
45%
8
ДП “Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”
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