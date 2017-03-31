2017 03 31 11:56:41

Підприємства Держгеокадастру отримали 4,3 млн грн чистого прибутку – підсумки роботи за 2016 рік

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру підбила підсумки діяльності державних підприємств, що належать до сфери її управління, за минулий рік. Із 44 підприємств, що здійснювали господарську діяльність, прибутковими були 30 ДП або майже 70%. Чистий дохід загалом склав 278,5 млн гривень, чистий прибуток – 4,259 млн гривень.

Більшу частку цього результату забезпечили наук ово-дослідні інститути землеустрою, які загалом отримали 3 146,3 тис. прибутку. Топографо-геодез ичні підприємства Держгеокадастру сумарно генерували 813 тис. прибутку, ДП “Центр Державного земельного кадастру” – 27 тис. гривень.

Для порівняння, за підсумками 2015 року результат господарювання склав 6,479 млн гривень чистого збитку.

Як відзначив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк, досягненню позитивних результатів діяльності в минулому році сприяло зростання обсягів робіт за рахунок підвищення конкурентоспромо жності підприємств та оптимізація адміністративних витрат.

“Крім того, постійно проводилася робота із підвищення кваліфікаційного рівня працівників, а також пошук нових ринків збуту. Сукупність цих факторів забезпечила прибутковість більшості державних підприємств у сфері управління Держгеокадастру” , – сказав він, додавши, що в поточному році, згідно із затвердженими фінансовими планами, держпідприємства орієнтуються на підвищення ефективності діяльності та подальше покращення фінансових результатів.

Довідково

Всього до сфери управління Держгеокадастру належить 71 державне підприємство, з яких 27 підприємств (38%) не працюють – 19 з них перебувають у стані припинення, вісім – знаходяться на окупованій території АР Крим.

ТОП-10 прибуткових ДП у сфері управління Держгеокадастру

№ з/п Назва підприємства Чистий прибуток, факт 2015 р., тис. грн Чистий прибуток, факт 2016 р., тис. грн Приріст чистого прибутку 1 ДП “Кіровоградський науково-дослідни й та проектний інститут землеустрою” -5 172 3440% 2 ДП “Житомирський науково-дослідни й та проектний інститут землеустрою” 10 144 1340% 3 ДП “Дніпропетровськ ий науково-дослідни й та проектний інститут землеустрою” -1825 4718 259% 4 ДП “Чернігівський науково-дослідни й та проектний інститут землеустрою” -163 272 167% 5 ДП “Одеський науково-дослідни й та проектний інститут землеустрою” -79 119 151% 6 ДП “Вінницький науково-дослідни й та проектний інститут землеустрою” 186 376 102% 7 Подільське державне підприємство геодезії, картографії та кадастру (ДП “Поділлягеодезка ртографія”) 40 58 45% 8 ДП “Рівненський науково-дослідни й та проектний інститут землеустрою” 101 70 -31% 9 Державне науково-виробнич е пiдприємство “Геосистема” 3253 2203 -32% 10 Державне науково-виробнич е підприємство “Картографія” 2175 1334 -39% Всього 3693 9466 156%

Прес-служба Держгеокадастру