Під Кременчуком вогнеборці врятували від вогню житловий будинок
11 березня о 14:41 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку на вул. Новохатька с. Чикалівка Кременчуцького району.
На місце виклику було направлено чергові відділення 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники локалізували пожежу о 15:40, ліквідували – о 16:46.
Вогнем знищено дах будинку на площі 40 кв. м, 10 вуликів, бухту електрокабелю, водяний насос, газову плиту, супутникову антену. Врятовано житловий будинок.
В ліквідації наслідків брали участь 2 одиниця техніки та 6 чоловік особового складу. Внаслідок сильного задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Причина пожежі встановлюється.
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