2017 03 12 13:02:54

Під Кременчуком вогнеборці врятували від вогню житловий будинок

11 березня о 14:41 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку на вул. Новохатька с. Чикалівка Кременчуцького району.

На місце виклику було направлено чергові відділення 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники локалізували пожежу о 15:40, ліквідували – о 16:46.

Вогнем знищено дах будинку на площі 40 кв. м, 10 вуликів, бухту електрокабелю, водяний насос, газову плиту, супутникову антену. Врятовано житловий будинок.

В ліквідації наслідків брали участь 2 одиниця техніки та 6 чоловік особового складу. Внаслідок сильного задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Причина пожежі встановлюється.

Травмованих та загиблих внаслідок події немає.