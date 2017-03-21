Під час виконання службових обов’язків у Миргороді помер військовослужбовець
Військовослужбовець 831 бригади тактичної авіації помер від вогнепального поранення.
19 березня у Миргороді, виконуючи службові обов’язки, від вогнепального поранення помер військовослужбовець. Він служив у складі 831 бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр» Повітряних Сил Збройних Сил України, повідомляє hromadske.poltava.ua.
Командир повітряного командування «Центр» виніс рішення про проведення спеціального службового розслідування. Зараз на місці події працює комісія у складі представників Національної поліції, Військової служби правопорядку, Військової прокуратури та офіцерів управління повітряного командування «Центр» ПС ЗС України.
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