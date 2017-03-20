Перевантаження дорівнює штрафу: як аграрії Шишаччини боряться за якість районних доріг
Співфінансування поточного ремонту доріг району та методи впливу на перевізників стали ключовими темами під час зустрічі начальника Служби автодоріг Полтавської області Володимира Трояновського з аграріями Шишаччини. До розмови приєднались і представники місцевої об’єднаної територіальної громади.
Участь у зустрічі, крім керівника САД, взяли депутати обласної ради, зокрема керівник місцевого агропідприємства Віктор Скочко, а також керманич Шишак Олександр Тутка та інші представники місцевої громади.
Ключовою темою наради став стан доріг району.
– Обговорили два основні аспекти, – відзначив начальник Служби автодоріг Полтавщини Володимир Трояновський. – Співфінансування дорожніх робіт між Службою, представниками району та місцевих агрохолдингів. І друге: намагаємось напрацювати концепцію спільної роботи, спрямованої на збереження доріг у нормальному стані.
На зустрічі вирішили, які дороги району потребують поточного ремонту, а де можна тимчасово застосувати ліквідацію ямковості. Детальний розрахунок коштів, необхідних на ремонт шляхів, Шишацький селищний голова Олександр Тутка пообіцяв надати представникам Служби вже цього тижня.
– Проведемо розрахунок, скільки коштів можемо залучити, – говорить Олександр Тутка. – З джерел – бюджет розвитку, соціально-економічні програми, державні кошти.
Частину необхідних для ремонту доріг грошей виділяють і місцеві агровиробники. Зокрема, керівник однієї з компаній Віктор Скочко запевнив присутніх, що його підприємство виділить близько 2 млн. грн. на ці потреби. Таким чином хочуть пришвидшити процес відновлення дорожнього покриття на шляхах Шишаччини.
Володимир Трояновський, у свою чергу, відзначив зацікавленість представників громади у збереженні цілісності місцевих доріг. Цього, говорить начальник САД, тутешні аграрії домоглися, відмовившись приймати перевантажені транспортні засоби.
– Уже кілька років ми практикуємо обмеження ваги вантажівок, які обслуговують підприємство, – розповідає деталі аграрій Віктор Скочко. – Водії відразу обурювались, бо їм вигідно везти більший вантаж, адже платню отримують за 1 тонно-кілометр. Але ми пропрацювали 2015 рік з обмеженнями ваги під час перевезень і побачили, що дороги у нормальному стані. По них водії роблять більше рейсів, їм зручніше їздити, тому й заробляють нормально.
Усі сторони зустрічі відзначають: бачать один в одному ділових партнерів, а не суперників. Тому і питання ремонту та утримання місцевих доріг вирішують спільними зусиллями.
Прес-служба Служби автомобільних доріг у Полтавській області
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